Aprenda a dançar 'Deu Onda', hit do verão brasileiro

O funk "Deu Onda", do carioca MC G15, chegou às rádios com tudo no fim de 2016 e continua sendo hit no verão. Para que ninguém "faça feio" nas férias, o bailarino e coreógrafo Guilherme Otávio ensina a coreografia da música sensação aqui, em O POPULAR. Aumenta o som e confira: