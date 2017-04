Apreciadores de marca de carro se encontram em outlet de Alexânia

Neste domingo (9), donos de veículos da Volkswagen participam da 3ª edição do VAG Culture - on the road, no Outlet Premium Brasília, na BR-060, em Alexânia. O encontro, que é gratuito, será realizado das 9h às 16h, no estacionamento do centro de compras.

Os visitantes poderão tirar dúvidas sobre os carros expostos, a utilização de acessórios e também conhecer mais sobre a customização de carros nas tendas montadas no estacionamento. Haverá ainda sorteio de brindes e distribuição de vouchers de desconto para compras nas lojas.

"Começamos com um encontro no parque da cidade de Brasília, onde tivemos a presença de 180 carros. No ano passado conseguimos reunir 500 carros no Outlet Premium Brasília e para este ano a expectativa é ainda maior, chegando a 600 carros", explica um dos idealizadores do projeto e vice-presidente do VW Square Motorsport, Josué Alves.

Estarão expostos carros de colecionadores e de pessoas que usam veículos da marca em seu dia a dia de Goiânia, Alexânia, Brasília e algumas cidades de Minas Gerais.



Serviço:

Local: Outlet Premium Brasília - BR 060, km 21 – Alexânia/Goiás

Valor: Evento Gratuito

*Estacionamento gratuito para carros e motos



Transporte exclusivo para o Outlet Premium Brasília

Goiânia

Ponto de saída: Praça Cívica (Em frente aos Correios) e Praça da Bíblia – domingo, às 10h com retorno às 18h

Preço: R$ 35,00

Brasília

Ponto de saída: Bolsão do Teatro Nacional, Estacionamento da Funart, Auto Posto Nênen’s – sábados e domingos, às 10h com retorno às 18h

Preço: R$ 30,00



Para fazer reserva: Os interessados em visitar o Outlet Premium Brasília deverão entrar em contato pelos telefones: (61) 4103-4018 ou (62) 3336-7300, pelo e-mail atendimento@snart.com.br, de segunda a sexta das 8h às 18h, e sábado das 8h às 12h. Ou ainda pelo site: www.outletpremium.com.br/brasiliaTransporte disponível apenas para passageiros que efetuarem as reservas antecipadamente.