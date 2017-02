App de encontros une parceiros com o 'mesmo nível de inteligência'

Já está disponível no Brasil o mais novo aplicativo de encontros amorosos, o Sapio, quem tem um diferencial em relação aos demais: ele une os casais a partir de seu nível intelectual. A ferramenta combina os pares que compartilham pontos em comum, como interesses pessoais, níveis de inteligência e habilidades de conversação.

Para isso, o usuário precisa responder 300 perguntas abertas em seu “explorador de questões”, com indagações como “Se você fosse o líder supremo do mundo, que leis aprovaria?” ou “O que faz você esquecer todos seus problemas e o mundo ao seu redor?”. A ideia é que os dados acumulados permitam que o aplicativo junte as pessoas de forma mais eficiente.

Depois do questionário o Sapio começa a buscar pessoas com interesses, intelectos e personalidade similares. Caberá ao usuário decidir quem é interessante, selecionando pessoas com o gesto de deslizar para a esquerda ou direita. Assim como no Tinder, se a atração for mútua, um chat privativo se abre na tela para o bate-papo.

Para começar a usar o serviço, basta criar uma conta associada ao Facebook.