Aplicativo possibilita ir ao cinema diariamente pagando R$ 59,90 por mês

Ir ao cinema é sempre bom, raro encontrar alguém que não gosta de passar algumas horas naquela sala com ar-condicionado, tela gigante, som potente e imagem mais nítida. Porém, está cada vez mais caro esse tipo de passeio, ainda mais em tempo de crise econômica.

Pensando nisso, em 2016 surgiu o aplicativo Primepass, que funciona como um "clube de assinatura", onde o consumidor pode assistir até 30 filmes por mês por uma mensalidade fixa. A ideia deu tão certo que no ano passado o serviço fechou com 4 mil assinantes e a meta para 2017 é chegar entre 30 mil e 50 mil assinantes.

Primepass

O serviço possui um aplicativo gratuito para iOS e Android, onde o usuário baixa o Primepass e tem na tela do aparelho os filmes que estão em cartas ou que serão lançados em breve. Junto com eles, informações como resenhas, sinopses e trailers. Assinatura feita, o aplicativo faz um processo de geolocalização e o consumidor pode visualizar qual o cinema mais próximo e seus horários.

Ao clicar no filme e horário, o passe do Primepass é ativado e o usuário pode receber o ingresso pelo aplicativo ou usar um cartão exclusivo do serviço para trocar na bilheteria ou totems eletrônicos.

O problema até então encontrado é que o consumidor não pode escolher os assentos numerados, apenas quando chegar ao cinema. A direção do aplicativo já informou que pretende ter esse serviço no segundo semestre de 2017.

O serviço está disponível em 2.500 salas de cinema de todos os estados, em redes como Cinearte, Cinemark, Cinépolis, Itaú Cinema, Kinoplex, Playarte e UCI. Em Goiás, há salas em Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Goiânia, Luziânia e Rio Verde.

Os planos variam de acordo com o CEP. O plano Básico custa R$ 39,90 e é possível ir ao cinema de segunda a quarta-feira. O plano intermediário sai por R$ 59,90 e permite assistir sessões durante toda a semana. Já o plano VIP tem a mesma base do intermediário, incluindo as salas VIP e IMAX e o consumidor desembolsa R$ 139,90.

De acordo com o diretor de marketing do Primepass, Ricardo Cury, o usuário pode economizar até 80% no valor gasto com ingressos de cinema mensalmente.

Serviço:

Kinoplex Goiânia

Goiânia Shopping - Av. T-10, 1300

Cinemas Lumiére Shopping Bougainville

R. Nove, 1855 - St. Marista-Goiânia-GO

Cinemark Flamboyant - Goiânia

Flamboyant - Av Jamel Cecílio 3300 - Jd Goiás - Goiãnia -GO

Lumiere Banana Shopping

Av. Araguaia, 376

Lumiere Araguaia Shopping

Rua 44, 399

Cinépolis Cerrado

Av. Anhanguera , 10790 - Aeroviário - Goiânia/GO

Lumiere Portal Norte

Av. Anhanguera, 14.404

Cinemark Passeio das Águas

Av Perimetral Norte - Goiânia - GO

Moviecom Cinemas Aparecida Goiânia

Av. Rio Verde, Quadra 102 104

Lumiere Portal Sul - Aparecida de Goiânia

Rua Independência

Cinemais Anápolis

Av. Brasil Norte, 505, Anápolis

Lumiere Rodo Shopping - Catalão

Rua Margem da Estrada de Ferro, 2300, Catalão

Lumiere Luziânia Shopping - Luziânia

Rua Ophir José Braz, Luziânia

Cineflix Rio Verde

R. L - Parque Solar do Agreste - Rio Verde