Após tragédia familiar, diretor deixa filme da 'Liga da Justiça'

O diretor Zack Snyder está abandonando a produção do filme Liga da Justiça por causa da morte de sua filha Autumn, filha que Snyder tinha com sua primeira esposa, Denise, que se suicidou aos 20 anos no último mês de março. Com isso, Joss Whedon (Os Vingadores) assume o lugar do cineasta nas refilmagens e na pós-produção.

Falando com o THR, Snyder disse que acreditava que voltar ao trabalho seria a melhor maneira de não pensar no que tinha acontecido, mas que agora tem certeza de que precisa estar ao lado de sua família.

Deborah Snyder, produtora do longa e esposa do diretor, também está deixando a produção.

Conhecido por dirigir os dois primeiros filmes dos Vingadores, Whedon também fará um filme da Batgirl na DC. Segundo a produtora, a intervenção do novo diretor será mínima e que tudo vai se manter coerente com o estilo de Snyder.

No filme, após a morte do Superman, o Bruce Wayne reavalia seus métodos extremos e passa a procurar heróis para formar um time de combatentes para defender a terra de todos os tipos de ameaça. Os heróis então enfrentarão o Lobo da Estepe, o braço direito do senhor da guerra alienígena, Darkseid, que está procurando três artefatos escondidos na Terra.

Liga da Justiça tem no elenco Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Mulher-Maravilha), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Ciborgue), Ezra Miller (Flash), Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), J.K. Simmons (Comissário Gordon), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Jeremy Irons (Alfred) e Amy Adams (Lois Lane), entre outros.

O longa continua previsto para estrear em 16 de novembro.

Assista ao trailer do filme: