Após ser diagnosticado com câncer na perna, Silvio Santos também tem tumor na testa

O apresentador Silvio Santos, 86 anos, foi diagnosticado com um tumor na testa, em dezembro de 2016. O dono do SBT tratou o câncer no Brasil e logo depois embarcou para Orlando (EUA), onde tem uma casa e costuma passar as férias de fim de ano.

Segundo pessoas próximas, Silvio já está curado e bem de saúde. Três anos atrás, o empresário extirpou um câncer de pele na perna direita.

Em janeiro deste ano, o apresentador foi visto em uma foto de uma fã, com uma cicatriz na testa. A marca era o resultado da cirurgia para a retirada do tumor.

Antes disso, em 2013, o dono do SBT estava com uma grande pinta do lado direito da testa. Em 2016, quando encontrou a ex-funcionária, Angélica, na Disney, ainda estava com uma mancha. Atualmente, o que ficou no lugar, foi uma cicatriz.

Em fevereiro de 2014, Silvio disse para a revista Veja São Paulo, que tinha passado por duas cirurgias contra o câncer. Em 2013, ele já tinha retirado a próstata.