Após se recuperar de ataque cardíaco, ator Felipe Titto lança coleção de roupas em Goiânia

O ator global Felipe Titto, de 30 anos, que se recupera de um ataque cardíaco sofrido no mês passado, lança uma coleção de roupas no próximo sábado (11) a partir das 14h na loja Handbook do Shopping Passeio das Águas, em Goiânia.

Durante o evento, o artista também receberá os fãs para uma sessão de autógrafos e fotos.

A coleção masculina que leva o nome do ator, conta com peças confortáveis como moletons, calças e camisetas com estampas que remetem à personalidade de Felipe. "Esse projeto traduz meu olhar sobre a moda, com uma forte referência do que sou e penso, além de muita atitude urbana", diz o ator.

A coleção já está disponível em todo o Brasil.