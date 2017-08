Após saída do Jornal Hoje, Evaristo Costa aparece barbudo 📷

Moda. Estilo. Charme. Ou a boa e velha preguiça. Esses são os motivos que levam os homens a deixar a barba crescer. E, ao que parece, está sendo o novo visual do jornalista Evaristo Costa. Curtindo o seu período sabático na Inglaterra, o ex-companheiro de bancada de Sandra Annenberg está com um look bem diferente dos tempos de TV Globo.

Evaristo se mudou com a mulher e as filhas para a Europa recentemente e foi substituído no “Jornal Hoje” por Dony De Nuccio.

Em seu Instagram, o jornalista postou uma foto barbudo, sentado na grama de um parque, de óculos escuros.”Bom final de semana”, desejou ele a seus seguidores

Bom final de semana. Uma publicação compartilhada por Evaristo Costa (@evaristocostaoficial) em Ago 18, 2017 às 12:10 PDT

Foi a deixa para o moço receber elogios dos seguidores e também ser questionado sobre o seu futuro. Uma fã chegou até a perguntar se ele está pensando em virar youtuber.

Aguardamos os próximos capítulos dessa novela!