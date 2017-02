Após noivado com outra mulher, bailarina do Faustão diz: "homem não faz falta"

Depois de anunciar o noivado com a esteticista de animais Camila Benfica, a bailarina do "Domingão do Faustão" (Rede Globo) Karina Barros comentou sobre os comentários preconceituosas que recebeu a respeito de seu relacionamento.

“As pessoas não têm a menor ideia do que falam. Não vou dizer que deveriam experimentar porque não posso obrigá-las, mas posso dizer que homem não faz falta nenhuma”, disse Karina, nos bastidores do ensaio que fez com a noiva para o site "Paparazzo".

Ela ainda afirmou que a maioria dos homens busca apenas no próprio prazer nos relacionamentos. “Em um relacionamento homossexual, a mulher pensa mais em dar prazer para a outra. Isso que faz o sexo com outra mulher ser mágico”, comentou.

Confira abaixo o pedido de casamento: