Após mais de dez anos de pausa, banda Pavilhão 9 retorna com o disco novo

Se uma pausa de 11 anos garantisse que uma banda voltasse ainda mais vigorosa, todo mundo seguiria o mesmo caminho do Pavilhão 9. Considerado um dos nomes fundamentais do rock pesado nacional na década de 90, o grupo paulista retorna ao mercado fonográfico com o disco de inéditas Antes, Durante e Depois, pela gravadora Deck Disk. O álbum, o sétimo da carreira, dispara críticas em cima da corrupção política, nas desigualdades sociais e na violência policial e fala sobre acontecimentos no mundo, como o drama dos refugiados, a guerra santa e a falta de governança de grandes líderes internacionais.

Capitaneado por Rhossi e Doze, da formação mais clássica da banda, e com reforços de peso na cozinha com o baterista Leco Canali (ex-Tolerância Zero), do baixista Heitor Gomes (ex-Charlie Brown Jr. e ex-CPM 22), e o guitarrista Rafael Bombeck, o Pavilhão 9 entrou em estúdio em 2017 e gravou dez faixas que dialogam com os seus maiores sucessos como Otários Fardados, do disco de estreia Ato (1992), e Mandando Bronca, do CD Cadeira Nacional (1997). Além disso, a sonoridade reflete bem as influências do grupo que vão do rock de Rage Against The Machine ao rap de Kendrick Lamar.

O discurso segue afiado como no single Tudo Por Dinheiro, que foi inspirado em Money, do Pink Floyd. “Nego Em Sua Volta Só no Puro Interesse.../ Vou Comer Pão com Ovo Enquanto Ele Esbanja.../ Não Admito Pilantra Doleiro, Laranja/ O País Não Avança, Estão Sem Confiança.” O tema corrupção é abordado na música Acredita Não, Dúvida. “O Povo Está Esquecido/ Vários Ladrões são Empresários.” Já a faixa que abre o álbum e dá nome ao projeto faz uma linha do tempo do que a banda viveu em 25 anos de carreira. “O Que Mudou, Tudo ou Nada? Vou Caminhando Sem Deixar Uma Pegada”.

“A gente está do lado do povo, das pessoas oprimidas e a nossa função como artista é representar quem não tem voz. Nós temos isso a nosso favor que é a liberdade de falar. Além disso, a produção do disco acabou coincidindo com a pouca vergonha dos políticos e serviu de inspiração”, comentou Rhossi, em entrevista por telefone ao POPULAR. O Pavilhão 9 foi formado no bairro paulista do Grajaú, em 1990. Em 2006, depois de lançar o disco Público Alvo, os músicos resolveram interromper as atividades. Uma reunião especial para tocar no festival Lollapalooza, em 2012, marcou o início do retorno.

FICHA TÉCNICA

Álbum: Antes, Durante e Depois

Artista: Pavilhão 9

Gravadora: Deck Disk

Gênero: Rock/ Rap

Lançamento: 2017

Preço médio: R$ 27,90