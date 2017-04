Após hiato de 15 anos os Tribalistas estão de volta

Boa notícia para os fãs do grupo Tribalistas: Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes se reuniram para criar novas músicas.



Os cantores se encontraram no mês de março para criação de novos projetos. Entretanto, não deram mais detalhes sobre prazos ou data de lançamento. O álbum ‘Tribalista’, único do grupo, comemora 15 anos de lançamento no mês de Outubro.

Alguns indícios que o grupo poderia estar se reunindo novamente foram notados nas redes sociais. A cantora Marisa Monte publicou em seu Instagram um trecho da música Paradeiro, presente no álbum do grupo. Já Arnaldo Antunes relembrou uma paródia feita pelo programa Casseta e Planeta.



Os rumores foram confirmados pela assessoria de Maria Monte. "Os Tribalistas na verdade nunca se foram. Desde que lançaram o disco do trio, em 2002, Marisa, Arnaldo e Carlinhos já se reuniram diversas vezes e compuseram cerca de 30 canções que foram gravadas individualmente por eles mesmos ou por outros intérpretes. Em março, eles se reuniram novamente para trabalhar novas canções, mas sem planos nem prazos".





