Após flagras, Marcelo Adnet e Dani Calabresa anunciam fim do casamento de seis anos

Os globais Marcelo Adnet e Dani Calabresa anunciaram neste sábado (1), o fim do casamento de seis anos.

Segundo o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o casal já não divide o mesmo teto. Apesar da separação, os humoristas dizem que a “amizade e parceria continuam”.

Traições

Em novembro de 2014, Marcelo Adnet também foi fotografado aos beijos com uma loira em uma das ruas mais movimentadas de um bairro nobre do Rio de Janeiro.

Os boatos do término da união já aconteciam desde setembro do ano passado, quando o humorista foi flagrado trocando carinhos com uma moça de cabelos azuis na capital carioca. A mulher foi identificada como a estilista goiana, Lara Vaz.

Na época, a agência responsável pelas fotos, afirmou que Adnet teria beijado a garota e, ainda, desfilado de mãos dadas pelas ruas da Zona Sul da cidade. Os dois negaram que tivessem se beijado.

Dani Calabresa não comentou nenhum dos casos, mas o apresentador chegou a brincar com a situação em seu programa, o 'Adnight', da Rede Globo.