Após fazer sucesso com "Seu Polícia", Zé Neto e Cristiano lançam DVD ao vivo gravado em Cuiabá

Sucesso no ano passado com a faixa "Seu Polícia", a dupla Zé Neto & Cristiano lança agora o DVD ao vivo "Um Novo Sonho". O trabalho, que já pode ser encontrado nas plataformas digitais, chega às lojas nesta sexta.

É o segundo DVD dos cantores. O primeiro foi gravado em São José do Rio Preto (a 438 km de SP). Já o novo projeto teve como cenário a capital do Mato Grosso, Cuiabá. "É um dos lugares em que o público tem mais energia e queríamos que a plateia fosse participativa", diz Cristiano.

"Um Novo Sonho" conta com 25 faixas, sendo 21 delas inéditas. "No começo, a ideia não era o DVD ter tantas músicas. Mas, durante o processo de escolha do repertório, percebemos que havia muitas composições de qualidade. É bastante coisa, porém os fãs podem ficar tranquilos, pois o DVD não ficou cansativo", analisa Cristiano.

A dupla já vinha mostrando algumas das novas músicas em seus shows. Entre elas estão "Sonha Comigo", "Dito e Feito" e "Bateria Acabou".

Entre as quatro faixas que os sertanejos resgataram de outros trabalhos está "Seu Polícia", que, segundo a Crowley (empresa que divulga ranking de músicas mais tocadas em rádio), foi a canção mais executada no ano passado. A partir de março, ainda sem data definida, Zé Neto e Cristiano começam a turnê do DVD pelo país.

Veja a abertura do novo DVD: