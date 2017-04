Após expulsão de Marcos, mulheres relatam experiências de relacionamentos abusivos nas redes

A expulsão do médico Marcos Harter do BBB17 após ficarem comprovadas as agressões sofridas por Emilly depois da festa Emoções na madrugada do último domingo (9) levou o assunto para um dos temas mais comentados nas redes sociais.

As manifestações nas redes sociais vão desde apoio à decisão da TV Globo que expulsou o brother, passando por críticas em relação à eliminação, mas o que tem chamado a atenção é a #EuViviUmRelacionamentoAbusivo.

Através dela mulheres contam experiências de relacionamentos abusivos pelos quais passaram. Confira!

Te humilha, te xinga, te persegue, grita, te prende, te bate e depois diz que te ama, RELACIONAMENTO ABUSIVO#EuViviUmRelacionamentoAbusivo — Lua (@_tortademorango) 11 de abril de 2017

Sempre me fazia sentir culpa, a causadora de tudo. Destruiu minha autoestima, eu nunca era boa o bastante #EuViviUmRelacionamentoAbusivo — Kaline Oliveira (@kaholiveiras) 11 de abril de 2017

Ele me deixou com problemas de ansiedade, me fazendo acreditar que tudo, todas as brigas eram minha culpa #EuViviUmRelacionamentoAbusivo — Juju🍟🍕🍔 (@juba_valentim) 11 de abril de 2017

"Não estou dando encima delas eu apenas as trato bem, você que vê coisa onde não tem, você é muito ciumenta"#EuViviUmRelacionamentoAbusivo — Kethleen Oliveira (@Kethleen_SQN) 11 de abril de 2017

Me fazia sentir culpada por tudo e me subestimava em tudo, fazendo com que eu me sentisse burra e inferior#EuViviUmRelacionamentoAbusivo — nessa 🐼 (@fernands_) 11 de abril de 2017

Nós estudávamos juntos, e tudo q dava errado era minha culpa. Desde notas baixas até o horário q ele perdia.#EuViviUmRelacionamentoAbusivo — Hampnie (@h4mpnie) 11 de abril de 2017