Após divórcio, Brad Pitt diz que parou de beber e faz terapia

O ator norte-americano Brad Pitt quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre seu divórcio com a atriz Angelina Jolie, e admitiu o consumo excessivo de álcool e maconha.



Em entrevista à revista "GQ Style" divulgada nesta quarta-feira (3), o ator de 53 anos disse que parou de beber e que está fazendo terapia. "Eu não consigo me lembrar de um desde que eu saí da faculdade em que eu não estava bebendo, fumando maconha ou algo do tipo. Eu estou muito, muito feliz de ter colocado isso tudo para trás", ressaltou.



"Quero dizer, eu já tinha parado com tudo exceto a bebida quando eu comecei minha família. Mas mesmo nesse último ano, você sabe -coisas com as quais eu não estava lidando. Eu estava bebendo muito", acrescentou.



Durante a entrevista, o protagonista de "Sr e Sra Smith" afirmou que ele e Angelina firmaram um acordo para resolver os problemas familiares de maneira amigável e privada. Além disso, admitiu que sua separação com a atriz foi "grande geradora de mudanças".



"Eu acabei de começar a fazer terapia. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu passei por dois terapeutas até encontrar o correto", explicou o astro de Hollywood que parou de beber substituindo o álcool por suco de cranberry e água com gás.



Pitt admitiu amar beber vinho, acrescentando que "com sinceridade, eu poderia beber um russo sob a mesa com sua própria vodka. Eu era um profissional".



Angelina Jolie e Brad Pitt estavam juntos desde 2004. Em setembro de 2015, a atriz pediu o divórcio e disse que a decisão foi tomada "pela saúde da família", alegando que a separação foi causada por "diferenças irreconciliáveis".



No entanto, durante o processo de divórcio, Pitt foi alvo de investigação por ser acusado de agredir verbalmente e fisicamente um de seus filhos durante um suposto incidente no avião particular da família.