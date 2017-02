Após denúncia de agressão, cantor Victor é afastado do 'The Voice Kids'

Denunciado pela esposa Poliana Bagatini por agressão, o cantor Victor Chaves (dupla com Leo) se afastou do programa "The Voice Kids" (Rede Globo).

Na abertura do programa deste domingo (26), o apresentador André Marques anunciou o pedido de afastamento e informou que o atual programa e o próximo já estão gravados com a presença do cantor como jurado e serão mantidos. "Em respeito ao esforço das crianças, decidimos manter o programa como ele foi gravado", disse o apresentador.

André Marques afirmou ainda que a TV Globo repudia qualquer tipo de violência e defende a apuração rigorosa do caso. "A Globo repudia toda e qualquer forma de violência e acredita que essa acusação precisa ser apurada com rigor, garantindo o direito de defesa na busca da verdade. O Victor inclusive nos procurou, informando que iria se afastar do programa, para se dedicar totalmente a esse caso", disse