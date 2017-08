Após cinco anos, cantora Vanusa volta a ser internada em clínica de reabilitação

Após cinco anos, a cantora Vanusa, de 69 anos, voltou a ser internada em uma clínica para reabilitação de dependência química. A informação foi divulgada pelo filho dela, o empresário Rafael Vanucci, nesta segunda-feira (28), em seu perfil no Instagram.

Esta não é a primeira internação pela qual Vanusa é submetida. De acordo com Vanucci, sua mãe passará por um tratamento para o vício em calmantes, adquirido após o diagnóstico de depressão, no final de 2011. No início do ano seguinte. ela foi internada para o tratamento da doença.

Vanusa passa por reabilitação em uma clínica em São José dos Campos, a 100 quilômetros da capital paulista, São Paulo. Segundo Vanucci, o período de tratamento de será, inicialmente, de seis meses. Todos os compromissos da cantora foram cancelados.