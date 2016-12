Após brigas na família Camargo, filhos de Zezé organizam datas diferentes para jantar com os pais

A família Camargo enfrenta momentos difíceis nesse final de ano. Com a separação e as brigas do casal Zezé e Zilú, os filhos decidiram fazer dois jantares com em datas diferentes com o pai e a mãe. Wanessa Camargo não participou de nenhum dos encontros.

Os irmãos Camila e Igor Camargo, organizaram durante a semana um jantar para o cantor sertanejo, na cidade de São Paulo. A noiva de Igor, Amabylle Eiroa, também esteve presente.

Zezé registrou o momento em família em uma rede social. "Um jantar especial hoje na casa do meu filhote Igor, acompanhado do meu docinho Camilla Camargo. Pensa num pai bobão!!!", escreveu.

A jornalista Graciele Lacerda, namorada de Zezé di Camargo, não o acompanhou. Segundo informações do jornal Extra, ela não tem uma boa relação com as filhas do cantor.

No fim de semana, foi a vez dos dois filhos jantarem com a mãe, Zilu. "Noite cheia de amor com meus filhos!!!!", postou ela em uma rede social.

A filha mais velha do casal, Wanessa, se desentendeu com Zezé Di Camargo por causa da namorada do pai e estão brigados.