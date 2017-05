Após ataques, Monica Iozzi apaga contas em redes sociais

Na última sexta-feira, 12, Monica Iozzi fez um post em sua página no Facebook para comentar sobre a ação de marketing da Marisa. A marca fez referência ao depoimento de Lula a Sério Moro para falar sobre o Dia das Mães.



"Não interessa o que Lula disse! Não interessa a interpretação de ninguém sobre o que ele disse. Esqueçam o Lula! Estamos falando sobre uma senhora que sofreu muito antes de morrer", escreveu a atriz. "Uma empresa utilizar a imagem de uma pessoa falecida para fazer marketing???? Onde vamos parar? Meu Deus!!! Não há mais respeito a nada no mundo??? Nem à memória de uma mãe, de uma avó? Que nojo. Que tristeza."



Nos comentários, Monica foi atacada por quem está contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No total, foram mais de 4.200 respostas à publicação da atriz.



Depois disso, ela decidiu deixar as redes sociais. Apesar de a página no Facebook continuar existindo, a conta no Instagram e no Twitter não estão mais ativas.



O E+ procurou a assessoria da atriz, mas não obteve resposta.