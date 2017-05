Após assumir homossexualidade, ator diz que pais ficaram sem falar com ele

Em entrevista para a revista Out Magazine, o ator Matt Bomer (Magic Mike XXL) contou o que aconteceu com sua após ter assumida sua homossexualidade.



A pior parte foi fazer essa revelação aos pais. Não teve coragem de fazê-lo pessoalmente e acabou decidindo que seria melhor por carta.



Ator contou que a primeira reação dos pais foi de afastamento, por um período de seis meses, e que deixaram de falar com ele por um tempo, mas que tentou enfrentar a situação visitando a família. Não foi fácil, mas conseguiram se entender e houve a aceitação.



E hoje em dia, Matt Bomer tem sua própria família, casou com Simon Halls e tem três filhos.