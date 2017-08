Após adiar apresentações pelo mundo, Justin Bieber lança a música 'Friends'

Justin Bieber divulgou nesta quinta-feira, 17, a música Friends, sua aguardada nova canção feita em parceria com o produtor BloodPop. Friends mescla elementos do universo pop com batidas eletrônicas. A letra do single fala sobre o fim de um relacionamento. "Ainda podemos ser amigos?", diz o refrão. O músico canadense não confirmou se a composição fará parte de um novo álbum ou e se ganhará um videoclipe.



Depois de cancelar 150 shows ao redor do mundo, Bieber anunciou no último dia 24 o cancelamento de outras 14 datas nos Estados Unidos, Japão, Cingapura e Filipinas. Um primeiro comunicado sobre a decisão citava "circunstâncias imprevistas". Segundo informações do TMZ, Bieber se convertou à igreja cristã pentecostal Hillsong e resolveu suspender as apresentações para se dedicar a Cristo.