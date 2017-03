Após 5 anos, Gretchen reencontra filho que trabalha como faxineiro nos Estados Unidos

A cantora Gretchen teve uma surpresa ao participar do programa "A Hora do Faro", exibido pela Record na tarde deste domingo. Na atração, a artista reencontrou o filho Gabriel, de 19 anos, que trabalha como faxineiro nos Estados Unidos.

Segundo informações, o jovem mudou-se para Orlando para realizar o sonho de morar nos Estados Unidos. Após terminar o ensino médio, ele passou a trabalhar com faxina em restaurantes, mas seu grande sonho é ser cantor.

Conforme Gabriel contou ao programa, ele não imaginava que a vida nos Estados Unidos seria tão difícil. “Esse país, todo mundo fala que é um conto de fadas e que é tudo muito fácil, mas a realidade não é fácil para quem é imigrante”, afirmou, acrescentando que sentia muita saudade da mãe.

O reencontro com Gretchen no programa ocorreu na forma de uma “pegadinha”. Ela não sabia que iria rever o filho. Os dois choraram e se abraçaram no reencontro.

Ainda na atração, Gabriel aproveitou para lançar a carreira de cantor.