Aos pés de Karol Conka e Mano Brown, Bananada 2017 chega ao fim como uma grande festa entre amigos

Na noite deste domingo (14), a 19ª edição do Festival Bananada chegou ao fim e o sentimento era geral: vontade de "rebobinar" a experiência e vivê-la toda de novo.

Desde o começo da noite, com a goiana Brvnks e a banda Far From Alaska, a cumplicidade entre palco e público ficou evidente. A Far From Alaska tocou músicas do novo álbum e esbanjou simpatia com o pessoal que se amontoou na frente do palco, um dos principais do Bananada.

Shows como o das bandas Forgotten Boys, Koogu, Overfuzz e Teto Preto - no qual a vocalista se apresentou totalmente nua - mantiveram o sentimento de união entre o lado de cá e o lado de lá dos palcos - ao todo, o festival contou com quatro palcos, sendo que um revezou programações, contando por dois.

Mas os pontos altos da noite ficaram nas mãos de outras atrações. As goianas Hellbenders - confira a entrevista deles ao POPULAR - e Black Drawing Chalks se apresentaram juntas e levaram os presentes a lotarem a esplanada cantando as músicas deles, tão conhecidas por quem frequenta os festivais e casas de shows da capital.

Apesar da Hellbenders ser mais ativa e ter ido com tudo para cima da audiência, o furor maior acontecia quando a veterana BDC cantava os seus "hinos": em músicas como My Favorite Way e Leaving Home era difícil diferenciar a voz dos vocalistas da do público.

Nos shows de Tulipa Ruiz e da curitibana Karol Conka, a mesma coisa: o público chamava pelas cantoras e elas respondiam. Karol, em especial, se preocupava em devolver todos os beijos que eram lançados para ela por quem estava na frente do palco. Cantando versos como “o mundo é meu, o mundo é seu também” e gritando a importância de ser mulher em todas as suas músicas, a rapper “tombou” o público aos seus pés.

Depois de Karol, o insuperável da noite: Mano Brown, conhecido pelo rap pesado do Racionais MC’s, levou o setentista Boogie Naipe, seu álbum solo, para tentar fechar o Bananada 2017 com chave de ouro - e conseguiu.

Mano estava, claramente, se divertindo. Numa “vibe” que ia de boate estilo Dancing Days a baile charme, ele encheu o palco de um ritmo dançante que contagiou quem assistia. Mesmo que o som não tivesse a ver com Racionais, a plateia, fiel, ficou até o final para assistir à festa que ele deu no palco.

Logo no começo do show o cantor Seu Jorge, que estava em Goiânia para um show que fez no sábado (13), subiu ao palco para cantar junto com ele - e por lá ficou. A participação se alongou até o final do show. Seu Jorge cantou, dançou, tocou flauta, falou com o público, tirou selfies e foi apresentado como parte da banda.

Enquanto isso, Mano esquecia a letra de uma música e explicava o motivo descontraidamente, como se não tivesse acontecido nada demais - “Você vai cantando, pensando em outras coisas, esquece, entra num beco de pensamento, numa viela… acaba logo a música!” -, bebia whisky em uma mesinha colocada no palco, colocava casais para cima do palco para dançarem com ele e se arriscava entre letras românticas para tentar conquistar a “mulher elétrica” que era a audiência do Bananada 2017.

Se o botão de “rebobinar” existisse na vida real, o pessoal que acompanhava a festa, com certeza, teria apertado no ritmo que palco ditasse.