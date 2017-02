Aos 76 anos, morre o cantor Al Jarreau, ícone do jazz e R&B

Ícone do jazz e R&B, o cantor estadunidense Al Jarreau, de 76 anos, morreu neste domingo (12), em Los Angeles, na Califórnia. O site oficial do músico divulgou a informação, sem dar maiores detalhes sobre a causa da morte. Com sintomas de exaustão, ele havia sido internado na última quarta-feira (8) e não se apresentaria mais em 2017.

Com 22 discos lançados na carreira, Al Jarreau foi indicado 15 vezes ao Grammy e levou 5 premiações.

Em 2015, o músico esteve pela última vez no Brasil para fazer três shows. Ele se apresentou no Rock in Rio, no palco Sunset, junto com o brasileiro Marcos Valle. Em 1985, na primeira edição do festival, Al Jarreau também foi atração e fez show para 200 mil pessoas.