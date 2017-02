Aos 61 anos, Sandra de Sá fala sobre o relacionamento com namorada 29 anos mais nova

A cantora Sandra de Sá, de 61 anos, fez questão de compartilhar nas redes sociais fotos ao lado da compositora Simone Malafaia, de 32, com quem começou a namorar há seis meses. As duas se conheceram no Projeto Conexão Japa Preta e revelaram o relacionamento há algumas semanas.

Durante entrevista ao jornal Extra, Sandra falou sobre o romance e garantiu que passou dos 60 sem crise. "Estamos juntas e felizes. Não tive crise de idade, parada da menopausa, está passando batido, gosto tanto de viver, que não dá tempo para essas paradas", disse a cantora.

Nas redes sociais, Sandra de Sá compartilhou fotos com a namorada e em uma delas escreveu na legenda: "Móvizu!!! #viverenaoteravergonhadeserfeliz".