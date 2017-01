Aos 41 anos, Rodrigo Santoro será pai pela primeira vez

A cegonha está trabalhando neste começo de 2017. O galã brasileiro Rodrigo Santoro, de 41 anos, será pai pela primeira vez. A namorada do ator, Mel Fronckowiak, de 28 anos, está grávida de uma menina.

O namoro dos dois começou no início do primeiro semestre de 2013 e de lá para cá, eles foram morar juntos fora do país em 2014 e, no fim do ano passado, Mel foi vista realizando exames suspeitos que, agora, se confirmam, num bebê, como noticiou alguns sites na época.

Atualmente, Rodrigo mora em Los Angeles, nos EUA, e ela no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.

De forma discreta, a atriz e apresentadora confirmou a novidade apenas aos familiares e amigos mais próximos.