Aniversário com literatura

Em comemoração aos 78 anos de fundação, a Academia Goiana de Letras (AGL) realiza nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, um Varal de Poesia no calçadão da entidade com distribuição gratuita de livros. A apresentação musical fica por conta da Orquestra de Violeiros do Instituto Gustav Ritter. O objetivo da ação é aproximar e fomentar a interação entre escritores e ...