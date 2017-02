A cantora Anitta não teria conseguido uma vaga para se apresentar no Rock in Rio 2017 e o principal motivo seria porque os organizadores do evento não gostam de funk. Quem garante isso é o jornalista Leo Dias, do Jornal O Dia.

Segundo ele, a participação da artista foi recusada mesmo após “muitas tentativas”. “O argumento de que Anitta passeia mais hoje pelo pop de nada adiantou. O ‘ranço’ suburbano carioca parece ter pesado mais contra a decisão", afirmou o colunista.