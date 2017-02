Anitta quer parar de trabalhar para ser mãe

A cantora Anitta fez uma importante revelação durante as gravações do programa 'Vai, Fernandinha', do Multishow, na tarde de ontem, no Rio de Janeiro. Durante a convesa com a apresentadora Fernanda Souza, a artista disse pretende parar de trabalhar para se dedicar exclusivamente à maternidade. "Em 15 anos, me imagino senso mãe, só mãe, sem trabalhar", afirmou.

Anitta também revelou que pretende viajar para conhecer o mundo. "Viajar pelo Brasil e pelo mundo e ajudar as pessoas", disse. O programa deve ir ao ar em junho no canal.

Programa

Mistura de talk show com reality, o programa "Vai, Fernandinha" mostra os desafios enfrentados pela Fernanda Souza para realizar seu próprio late night show e entrevistas com as maiores celebridades do país.

As gravações da segunda temporada começaram no último dia 23 de janeiro. Ao todo, serão 24 episódios e dentre os convidados estão Eliana, Joelma, Wanessa Camargo, o jogador de vôlei Bruninho e o campeão mundial de surfe Gabriel Medina, além do cantor Thiaguinho, marido da apresentadora.