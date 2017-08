Anitta faz campanha pela Amazônia em vídeo com Caetano Veloso; assista 🎥

Anitta e Caetano Veloso refizeram a parceria do show de abertura da Olimpíada do Rio, em 2016, para fazer um apelo pela Floresta Amazônica, que foi divulgado nas redes sociais de ambos:



"Eu e Caetano estamos aqui unidos e queremos vocês também! Hashtag no Twitter, subindo nos TT (Trending Topics) mundiais: #TudoPelaAmazônia!", disse a cantora.



Outros artistas também estão apoiando a causa, e aproveitando para fazer críticas ao presidente Michel Temer (PMDB-SP).