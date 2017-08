Anitta: “Eu penso em me superar”

Filha de uma artesã e de um vendedor, Larissa de Macedo Machado, a Anitta, foi descoberta pela produtora de funk Furacão 2000. Em 2011, já fazia sucesso no Rio de Janeiro com a música Eu Vou Ficar. A explosão nacional, porém, veio com Show das Poderosas, de 2013. Anitta repisa uma história de Cinderela que o público tanto gosta: a menina do subúrbio que por causa do talento, trabalho e sorte ganha, sob as luzes do palco, o amor do público (e uma recheada conta bancária, lógico). Para seguir a carreira internacional, seu lema agora é foco e trabalho. Há pelo menos um ano e meio que Anitta vem tendo aulas de inglês e espanhol. Também faz visitas frequentes aos EUA e México para estabelecer contatos e parcerias. Em entrevista ao POPULAR, a artista falou um pouco mais sobre a atual fase da carreira.