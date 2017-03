Anitta entra sem querer em festa de Samuel L. Jackson

Anitta está em Los Angeles aproveitando as "férias" - entre aspas porque a cantora ainda não revelou ao certo o que foi fazer por lá - e passou pela maior saia justa com a amiga Ludmila Daye, na noite desta quarta-feira, 8.



Em uma sequência no Instagram Stories, ela relatou aos risos que tinha acabado de entrar, sem querer, na festa do ator de Samuel L. Jackson. "Entramos num lugar, achamos que era um show de mágica, e quando a gente reparou era uma festa do cara. Era uma festa particular do Samuel L. Jackson, e por algum motivo deixaram a gente entrar."



Ela e Ludmila saíram logo em seguida.