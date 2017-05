Anitta arrasa em programa norte-americano e canta Switch com Iggy Azalea; veja vídeo 🎥

Anitta é mesmo poderosa! Além de lançar uma parceria incrível com a rapper Iggy Azalea, chamada Switch, ela ainda foi ao programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para fazer uma performance incrível do single nessa última sexta-feira (26). A cantora apareceu para todos na televisão norte-americana e com certeza deixou o seu legado para os gringos, mostrando que o Brasil é muito bem representado.

As roupas de Anitta e Iggy têm tudo a ver com a canção, já que representam as cores dos semáforos, que mudam entre verde, amarelo e vermelho. Essa, inclusive, é a brincadeira que elas fazem no refrão, parte em que a nossa funkeira é destaque. E é claro que além de cantar ao vivo em inglês, a morena também colocou o bumbum para rebolar e exibiu toda a sua sensualidade.

Em seu Instagram, inclusive, a diva agradeceu a todos pela oportunidade.

"Muito incrível cantar ontem no programa do Jimmy Fallon. Para assistir a apresentação é só conferir o canal do YouTube do programa @fallontonight #Switch (e ouçam nossa música nas plataformas digitais)", escreveu Anitta.

Veja mais imagens da apresentação e os memes que fizeram sucesso na internet:

Had so much fun performing #Switch tonight for the first time with my girl @anitta on @fallontonight! 🚦So happy everyone enjoyed it as much as we did! Thanks for having us @jimmyfallon!! Uma publicação compartilhada por Iggy Azalea (@thenewclassic) em Mai 27, 2017 às 12:30 PDT

#TenhoVontadeDe namorar alguém que me olhe que nem a Anitta olha pro Fallon pic.twitter.com/1R5coF2Zvk — MobSDV (@giganteboom) 27 de maio de 2017

as vezes só queria ser a @Anitta e sair de certas situações igual ela saiu do palco sem dar motivos#iggyfeatanittaonfallon pic.twitter.com/QHittF26Fq — D E S G R A C I T O (@leonidaszinho) 27 de maio de 2017

anitta sou eu apresentando trabalho acabo minha parte e já saio pic.twitter.com/mNHppwfDXX — christopher (@westerosensate) 27 de maio de 2017

"brasil é um lixo nao tem nada que preste"



"anitta é a primeira brasileira a cantar no jimmy fallon"



eu :#IggyFeatAnittaOnFallon pic.twitter.com/lQVGHbpjpd — . (@nickiofrap) 27 de maio de 2017

"amiga, a festa tá boa mas tenho matéria atrasada pra colocar em dia" #IggyFeatAnittaOnFallon pic.twitter.com/rJM7Gjtttj — valmir ÷ (@karevalwx) 27 de maio de 2017

anitta sou eu me escondendo das visitas quando não quero dar oi #IggyFeatAnittaOnFallon pic.twitter.com/VbIxheaG7U — clay (@eeoberg) 27 de maio de 2017

Quando minha mãe pergunta quem vai lavar a louça #IggyFeatAnittaOnFallon pic.twitter.com/grPqmOQWo3 — Breno Costa (@BreCoast) 27 de maio de 2017