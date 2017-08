Anitta é atração neste sábado da festa Sensualize no Jaó Music Hall

A meta é ambiciosa: dominar o mundo. Potencial para isso, ela já provou que tem. O meme na internet diz que Anitta, atração deste sábado (12) da festa Sensualize, a partir das 21 horas, no Jaó Music Hall, fez muito mais pelas relações exteriores do Brasil do que o governo atual. Exageros à parte, a cantora carioca tem conseguido trilhar um caminho que muitas cantoras brasileiras tentaram, mas poucas - depois de Carmen Miranda no século 20 - conseguiram: uma carreira internacional de verdade.

Após quebrar a internet, o que já virou constante na trajetória, com o clipe de Sua Cara, música em parceria com Major Lazer, grupo do produtor Diplo, parceiro de artistas como Madonna e a drag queen Pabllo Vittar, Anitta (ou Anira para os gringos) se prepara agora para lançar o primeiro disco em inglês que terá parcerias com Marshmello, Alesso e Poo Bear. Segundo a revista Billboard, a cantora acaba de assinar contrato com a empresa americana Shots Studios, a mesma que lançou Justin Bieber, para cuidar de seu agenciamento.

“A carreira internacional é um sonho que sempre tive e estou buscando com muita calma e sabedoria. Por causa do tamanho do meu trabalho aqui no Brasil é natural que as pessoas criem uma expectativa. Mas quero começar do início mesmo, como foi aqui”, explicou ao POPULAR. A primeira grande janela de visibilidade global da artista foi a apresentação na cerimônia de abertura da Olimpíada do Rio, no ano passado, ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Ela também participou, ao lado do astro colombiano J Balvin, da faixa Ginza.

Ao lançar o sucesso Sim ou Não, parceria com o fenômeno colombiano Maluma, Anitta começou um intercâmbio interessante para sua carreira. Switch, lançada este ano com a rapper Iggy Azalea, rendeu uma apresentação no programa Tonight Show, do Jimmy Fallon. Anitta foi a primeira cantora brasileira a participar da atração, uma das maiores audiências da TV nos Estados Unidos. Na sequência vieram Paradinha, em espanhol, que conquistou fãs famosos como a estrela pop Camila Cabello, e Sua Cara, cujo vídeo clipe foi o que mais rápido atingiu a marca de 1 milhão de likes no YouTube.

A rebolativa produção gravada no Marrocos também entrou na lista de clipes mais vistos em 24 horas no YouTube deixando para trás astros como Shakira, Rihanna e Katy Perry. Anitta já é dona de números e de uma reputação digna de uma popstar internacional. Em um ranking que mede a popularidade de artistas nas redes sociais feito pela Billboard americana, a brasileira aparece em 15º lugar, na frente de Taylor Swift (23º), Beyoncé (30º) e Lady Gaga (36º).

Uma das maiores razões do sucesso de Anitta é a versatilidade. Apesar de ter começado no funk, a cantora se arrisca no pop, reggaeton, eletrônico e até sertanejo. Mesmo com o forte apelo sensual, tem uma versão de sucesso dos seus shows apenas para crianças: O Show das Poderosinhas. Anitta também se sai bem quando o assunto é parcerias. Já gravou com artistas como Nego do Borel, Weslley Safadão e Simone & Simaria, ampliando seu público. No show em Goiânia, a cantora deve revisitar seus maiores sucesso e provar porque está cada dia mais poderosa. Pre-pa-ra.

SERVIÇO

Show: Anitta - festa Sensualize

Data: Sábado (12), a partir das 21 horas

Local: Jaó Music Hall (Av Quitandinha, nº 600, Setor Jaó)

Ingressos: Pista - R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia); Camarote Vip - R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia); e Front Stage Premium- R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia). Assinante O POPULAR tem desconto de 50% na inteira

Classificação indicativa: 18 anos

Informações: anittaemgyn.com.br e (61) 2626-2701