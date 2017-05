Anime o jantar com o Rolinho de Abobrinha com Batata Palha

Aprenda a fazer o Rolinho de Abobrinha com Batata Palha. Uma receita rápida, que além de ser deliciosa, ainda rende porções para a família inteira.

Ingredientes:

. 4 abobrinhas italianas pequenas

. 250 g de ricota

. 2 colheres (sopa) de maionese

. 4 fatias de bacon

. Raspas de 1 limão

. Suco de limão

. 1 xícara (chá) de Batata Palha Extrafina



Passo a Passo:

Fatie as abobrinhas no sentido do comprimento, com a espessura de 0,5 cm.

Em uma panela, grelhe cada fatia, virando dos dois lados, até ficarem macias. Reserve.

Para o recheio, em uma prato, coloque 2 folhas de papel toalha.

Coloque o bacon por cima e cubra com mais 2 folhas de papel toalha.

Leve ao micro-ondas por cerca de 4 minutos ou até que esteja crocante.

Pique o bacon e reserve.

Em uma tigela amasse a ricota e junte a maionese, o bacon, a raspa de limão com algumas gotas de limão. Misture bem.

Acrescente 1/2 xícara (chá) de batata palha.

Em cada fatia de abobrinha coloque uma porção do recheio na ponta, enrole e prenda com o palito.

Passe cada lateral dos rolinhos pela batata palha para decorar.



Tempo de preparo: 45 min

Rendimento: 24 poções