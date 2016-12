Animais Noturnos: Drama com carga de suspense

Um drama premiado chega aos cinemas brasileiros hoje: o longa-metragem Animais Noturnos, estrelado por Amy Adams e Jake Gyllenhaal e inspirado no romance Tony & Susan, do escritor americano Austin Wright (1922-2003). O livro foi lançado na década de 1990 nos Estados Unidos e só chegou ao Brasil há cinco anos, mesmo considerado sucesso no exterior.

O formato da obra, cheia de camadas, não seria facilmente adaptado para o cinema, mas o diretor Tom Ford (o mesmo de O Direito de Amar) dá conta da proeza contando uma história dentro de outra. Na trama, Susan (Amy Adams) está em seu segundo casamento quando recebe o manuscrito do livro Animais Noturnos.

Casada com o charmoso e rico Hutton Morrow (Armie Hammer), Susan é surpreendida ao abrir o pacote. O autor é seu ex-marido, Edward (Jake Gyllenhaal), um escritor frustrado – ao menos enquanto estava com ela. Logo Susan se vê angustiada pelas falhas do casamento atual e, ao mesmo tempo, ansiosa para terminar a história do livro, que narra a tragédia que acontece na vida do professor universitário Tony (também vivido por Jake Gyllenhaal).

O mocinho do livro é rendido por bandidos na estrada, vê sua filha e sua mulher serem sequestradas e decide começar uma caçada aos marginais. Enquanto a trama se desenrola, Susan começa a se questionar sobre a verdadeira intenção do ex ao lhe mandar a história. Com menos detalhes do que o livro (como de costume), o filme é bem-sucedido ao entrelaçar a vida e os sentimentos de Susan com a trama do manuscrito que ela recebe.