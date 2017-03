Angelina Jolie agora é professora

Conhecida por seus trabalhos como atriz, embaixadora da Organização das Nações Unidas (ONU), ativista, diretora de cinema, Angelina Jolie adicionou a carreira de professora ao seu currículo. Nesta terça-feira (14), a atriz fez sua primeira palestra na Escola de Economia de Londres.

Oficialmente seu novo emprego, não remunerado, começa em setembro, porém a artista se colocou a disposição da instituição para workshops, palestras e encontros com os alunos.

Durante entrevista para o jornal ‘Evening Standard’, Angelina disse que está nervosa com o novo cargo: “Espero que eu vá bem. Isso é muito importante pra mim” e completou dizendo que o nervosismo faz com que ela sinta borboletas no estômago.

Esta não é a primeira vez que Angelina ministra aulas. Em 2016, ela já havia sido convidada por uma universidade britânica.