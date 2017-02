Andy Warhol projetou sua fama para além dos limites do meio de arte

A produção do artista Andy Warhol é emblemática do modelo de sociedade de consumo que se instaurou no mundo, e principalmente nos EUA, após a segunda metade do século 20. Estrela maior da pop art, Warhol se dedicou a abordar assuntos próprios aos sistemas dos objetos industriais, à publicidade, aos mass mídia, utilizando as noções de apropriação, reprodução e serializ...