Ana Maria Braga e Louro José serão substituídos no comando do “Mais Você”

A manhã desta segunda-feira (3) será um pouco diferente para quem acompanha o programa 'Mais Você'. Ana Maria Braga e o seu fiel escudeiro Louro José não vão estar à frente da atração. A apresentadora disse que ela e o papagaio terão um “compromisso inadiável”, mas não revelou do que se trata.

Logo deve ter vindo na sua mente: então Ana Furtado, a substituta oficial dos apresentadores da Globo, deve assumir a atração. Se você pensou isso, errou desta vez. Para o lugar da loura e do louro Cissa Guimarães e Zeca Camargo, que apresentam o programa “É de casa”, que vai ao ar aos sábados, foram os convocados.

Mudanças

De acordo o colunista do programa “Fofocando”, Leo Dias, Ana Maria estaria muito cansada de apresentar o programa todos os dias, assim como estaria também muito cansada da rotina que vem enfrentado desde quando começou a apresentar o programa, há aproximadamente 17 anos atrás. Além do cansaço, Ana estaria com muita vontade de trabalhar em São Paulo novamente, uma vez que isso já aconteceu anteriormente.

Ela teria chegado a falar com a produção da Globo, a respeito de ter vontade de apresentar um programa semanal, de preferência aos sábados, e não um programa diário, como acontece atualmente no caso do programa “Mais Você”.

Um nome possível para substituir a apresentadora no programa matinal é o apresentador André Marques, que atualmente apresenta o programa “É de Casa”.