Ana Maria apresenta o 'mais você' vestida de abacaxi e faz a festa da internet

Na edição desta sexta-feira, 28, do programa Mais Você, da Globo, a apresentadora Ana Maria Braga apareceu vestida de abacaxi e fez a alegria da internet. Com um programa totalmente dedicado à fruta, 'Namaria' ensinou desde receitas até fazer objetos com a casca.



Além do look da apresentadora, outro ponto alto do programa foi a entrevista com pessoas obcecadas por abacaxis. Obviamente tudo isso rendeu uma montanha de memes.

Confira:

Quando o boy fala que gosta de abacaxi#MaisVoce Ana Maria pic.twitter.com/bbfAjW2wRv — Lívia Ferreira 📼 (@livia2528f) 28 de julho de 2017

Ana Maria Braga é super cosplayer, fez cosplay do Supla, de abacaxi o que esperar do próximo. — eu RQ (@Ericks_Silvaa) 28 de julho de 2017

Louro: "Você acorda de manhã e vê sua mãe vestida de abacaxi, você vai falar alguma coisa? Não!" 😂 #MaisVocê pic.twitter.com/H9KE319bBf — MaisVoce_Globo (@MaisVoce_Globo) 28 de julho de 2017

Ana Maria Braga ficou com inveja do Taika Waititi e tbm resolveu se vestir de abacaxi pic.twitter.com/85BwnbPPkr — VêHiddles♉ (@ArtVgraciele) 28 de julho de 2017

Carmem Miranda se vestia de fruta agora a Ana Maria ta vestida de Abacaxi agora so falta alguém usar uma melancia na kbç kk ñ pera #MaisVoce pic.twitter.com/7RRe6t18As — ManteigaNoSeuPão (@Dyjay) 28 de julho de 2017

"Ana Maria Braga se veste de abacaxi"

Expectativa / Realidade pic.twitter.com/fVF7qrIflo — Maxwell Adams (@maxlucas) 28 de julho de 2017