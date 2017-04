Anúncio do fim do site Ego pega internautas de surpresa e causa comoção nas redes; confira

A semana começou com uma notícia que vem causando polêmica entre os internautas nas redes sociais. Em comunicado oficial, a Rede Globo anunciou na manhã desta segunda-feira (17) o fim do site Ego, o portal de notícias das celebridades fundado em 2006.

De acordo com a emissora, a mudança é consequência de uma mudança na estratégia digital que pretende focar os investimentos em outros produtos da empresa como 'Globo Play', 'Globoesporte.com', 'GShow' e 'Cartola FC'.

A Globo explica que a partir do próximo dia 2 de maio, os usuários interessados em entretenimento vão precisar migrar para o site GShow.

A novidade pegou todos de surpresa e os internautas começaram a compartilhar matérias que marcaram a trajetória do site que estava há 11 anos no ar. A brincadeira tomou uma repercussão tão grande que a hashtag #ObrigadaPorTudoEgo chegou aos trending topics do Twitter.

Confira algumas publicações:

não acredito que nunca terei a chance de virar uma notinha no ego

sinceramente nem desejo mais ser famoso agora — rod (@rodpocket) April 17, 2017

Nota oficial da Globo sobre o fim do site Ego. pic.twitter.com/I9ibtZk9SG — ComenTV (@comentv) April 17, 2017

obrigado por sempre nos manter informados, RIP Ego #ObrigadoPorTudoEgo pic.twitter.com/BluhZQORN7 — cleytu (@cleytu) April 17, 2017

"globo decide acabar com site ego" pic.twitter.com/tao3qR5HY1 — João Luis Jr. (@joaoluisjr) April 17, 2017