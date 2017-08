Análise: Um filme para ser saboreado

Sentar-se com expectativas para assistir a O Filme da Minha Vida, novo trabalho de Selton Mello na direção, pode ser arriscado. Não se pode esperar ritmo acelerado. Tampouco é possível buscar arquétipos da jornada do herói, fórmula tradicional do cinema. Menos ainda deve-se querer drama pesado.

Despir-se de qualquer expectativa é altamente aconselhável. Somente assim será viável entender e apreciar as intenções da condução de Mello e do roteiro assinado por ele e Marcelo Vindicato (baseado em livro do chileno Antonio Skármet). Não se trata de um filme para entreter ou para deixar o espectador aos frangalhos, juntando cacos ao final. É um filme a ser saboreado, desaceleradamente.

As escolhas de Mello vão pelo caminho de um trabalho sensível, da fotografia do excelente Walter Carvalho ao elenco capitaneado por Johnny Massaro, jovem ator que como poucos domina a rara habilidade de atuar apenas pelo olhar. Ele responde bem à direção de Mello, que não economiza em close ups e planos fechados sobre seus atores, entre os quais se destacam ainda Bruna Linzmeyer e Vincent Cassel.

É possível que se frustre o espectador que espera conflitos internos ou jogos psicológicos. Sairá satisfeito o que entender o significado das palavras que o diretor tem usado para definir sua obra, “uma flor no meio do asfalto”, “uma poesia ofertada nestes tempos tão difíceis”. Talvez ainda seja antecipado dizer que este é o filme da vida de Mello. Por seu potencial, pode ir mais longe. Mas essa, até agora, foi sua melhor aposta na direção.