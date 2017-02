Análise: Filme se beneficia com a determinação inspiradora de trio de protagonistas

Mais impressionante do que as habilidades matemáticas de Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe) é saber que a história dessas mulheres é real. Eis o maior mérito do longa Estrelas Além do Tempo: trazer à superfície a jornada de três afro-americanas que quebraram todas as barreiras no auge da segregação racial nos EUA e tornaram-se mentes brilhantes da Nasa.

Funcionárias de um departamento pouco prestigiado na agência, elas convivem com os dissabores de serem mulheres negras nos anos 1960 -preconceito, falta de reconhecimento, baixos salários e até banheiros exclusivos para “pessoas de cor”.

A capacidade intelectual do trio, porém, transcende qualquer obstáculo de gênero e raça, e elas assumem funções importantes dentro da organização no contexto da Guerra Fria. De maneira direta ou indireta, participam da operação que mudou os rumos da corrida espacial -o lançamento do astronauta John Glenn, o primeiro americano a orbitar a Terra.

Embora se concentre na trajetória de Katherine, o filme consegue contemplar as proezas das outras duas personagens, muito em razão da química entre as atrizes e das grandes atuações.

Dorothy vira a primeira supervisora mulher e negra da Nasa; e Mary Jackson conquista o direito de frequentar uma universidade de brancos para pleitear o cargo de engenheira na agência.

Afirmação feminina e racial de fazer vibrar os espectadores. A certa altura, o discurso da protagonista quase arranca aplausos da plateia.

Entretanto, há escorregadas. Na tentativa de tornar a trama ainda mais real, o diretor Theodore Melfi recorre ao uso de imagens históricas. Desnecessárias, tais imagens fragmentam a narrativa. Também força a barra com um justo e generoso chefão (Kevin Costner). Apesar de nada sutil, Estrelas Além do Tempo se beneficia da determinação inspiradora dessas três mulheres. No fim das contas, um filme de época, mas, ao mesmo tempo, extremamente atual.