Análise: Direção põe efeito plástico acima do ritmo de “Dois Irmãos”

Dois Irmãos é exuberante –e isso é bom e péssimo. Está no fio da navalha entre a glória e um banquete indigesto. É inegável o talento de Luiz Fernando Carvalho para arquitetar universos visuais transbordantes, de cores saturadas e floreios cênicos. Mas sua adaptação do romance de Milton Hatoum para as telas deixa a impressão que o diretor se tornou víti...