Análise: A Bailarina traduz em passos a paixão pelo balé

A França não costuma fazer feio quando o assunto é animação. Foi assim com As Bicicletas de Belleville (2003), Aventuras de Azur e Asmar (2006), Persépolis (2007) e O Mágico (2010), para citar apenas alguns. E não é diferente em A Bailarina, de Eric Sommer e Éric Warin, que estreia hoje.

Contar a história de uma menina que sonha em ser bailarina e que, para isso, passa por muitas dificuldades não é lá muito original. Mas a história de Félicie fala, antes de mais nada, sobre paixão, tal qual no mundo da dança – afinal, sem ela não se faz nem um demi-plié.

Logo nas primeiras cenas, a menina revela um imenso talento. Sua dança por entre pratos, bancos e mesas do orfanato onde vive ao lado do amigo Victor é encantadora. Os dois fogem para que ela possa estudar em Paris; ele também persegue um sonho e vira aprendiz de inventor.

Interceptação

Ambientada no final do século 19, a história de Félicie se cruza com a da “rival” Camille Le Haut. Para conseguir um lugar na Grand Ópera, Félicie intercepta uma carta-convite enviada a Camille e começa a estudar no lugar dela. Lá, além de viver os (des)encantos da jornada – como ser cortejada pelo bailarino empinado Rudolph –, ela precisará prestar contas desse erro voltando ao orfanato.

Mas o que realmente move a garota é uma obstinação não raro encontrada nos estudantes de balé. A disciplina ferrenha e a gana de aprender e executar os passos de forma cada vez melhor é o que faz a diferença no progresso e na sensação de dançar.

Félicie (no Brasil dublada pela atriz-mirim Mel Maia) mostra isso muito bem. Sem técnica, ela se aproxima e começa a fazer aulas diárias com a ex-bailarina Odette. Esse nome remete ao da rainha dos cisnes brancos no clássico O Lago dos Cisnes. Orientada, a menina começa a ir bem nas aulas e a garantir seu sonho.

Entre os pontos fortes da animação, está acompanhar os movimentos do balé – coreografados pelos bailarinos Aurélie Dupont e Jérémie Bélingard, que auxiliaram a equipe técnica. Em alguns momentos, principalmente no final, eles ficam exagerados e mais parecem saídos de filmes como O Tigre e o Dragão ou mesmo de qualquer outro de super-heróis. Mas, convenhamos que, se é pra sonhar, não custa ir para além das nuvens.