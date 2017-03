Amparada por familiares e amigos, Xuxa se despede de seu pai

A apresentadora Xuxa foi amparada por amigos e familiares durante último adeus ao seu pai, Luiz Floriano Meneghel, no Memorial do Carmo nesta segunda (20), no Caju, Rio de Janeiro.

Xuxa chegou ao local acompanhada de Sasha e do namorado Junno.

Entre os colegas de trabalho que foram prestar solidariedade à rainha dos baixinhos estão o coreógrafo Fly, a ex-paquita Ana Paula Almeida (Pituxita) e o ator Sérgio Mallandro.



“Ela só está chorando muito. A gente que conhece muito ela, não fala nada, só abraça e dá muito amor”, conta Ana Paula.

A cremação está marcada para s 20h e segundo a assessoria da apresentadora ela não estará presente.