Amor em forminhas

Na mesa de doces, o mini wedding nem sempre é sinônimo de economia. O chef confeiteiro Adeyc Borges dos Santos explica que tudo depende do gosto dos noivos, mas que na maioria dos casos quando a cerimônia é pequena o cardápio é composto por doces mais tradicionais como brigadeiro, camafeu de nozes e fondants (tipo de doce coberto de massa americana). “A quantidade de cada tipo pode ser menor, o que faz com que a mesa fique mais variada. Podemos também mesclar com doces mais rebuscados, que dão um charme especial à decoração.”

Os famosos bem-casados ganham embrulhos estampados e os mimos para os convidados, ares informais - representados por mini plantas, geleias naturais e até buquezinhos de flores embalados por papel jornal.

Outra opção é apostar em mini sobremesas e doces regionais, explorando mais a culinária goiana e investindo em compotas, cristalizados e nos sabores que vem dos tachos de cobre. Adeyc conta que o bolo de casamento continua sendo o astro principal da mesa, mas que a composição feita com vários bolos menores é uma alternativa que vem agradando. “A opção por bolos variados permite que os sabores sejam diferentes e agradem a todo tipo de convidado”, ressalta.