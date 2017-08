Amor de mãe para filha

A então jovem Maria Aparecida Duarte, recém-chegada a Goiânia, viu no Mutirama uma opção de lazer apaixonante. Nascida em Niquelândia, ela tinha 16 anos quando costumava ir ao parque para assistir a shows sertanejos e rodas de samba. Hoje, aos 45 anos, ela se lembra com carinho da época.

Maria conheceu o goianiense Carlos Roberto, se casou com ele e renovou os votos com o parque que também era guardado com carinho na memória do marido. O casal teve duas filhas e com as meninas um novo motivo levou Maria ao Mutirama. Hoje a filha mais velha, a estudante de engenharia Kassya Duarte, 22 anos, conta com ares de nostalgia sobre os domingos passados em meio aos brinquedos. Ela dividia a paixão pelo bate-bate com a irmã Katiellen, dois anos mais nova, igualmente encantada com as cores e os sabores do lugar. “Eu me lembro nitidamente de uma senhora que vendia doces e gritava alto: olha o pirulito, quem comprar fica bonito”, conta aos risos.

Kassya lembra que saía de casa na primeira hora da manhã e só deixava o parque no finalzinho da tarde. “Minha mãe levava uma muda de roupa para cada uma de nós. Brincávamos na parte paga e na areia, onde tinha o inesquecível escorregador em forma de foguete. Almoçávamos por lá e gastávamos horas nas filas dos nossos brinquedos preferidos.”

Hoje, os pais das jovens são separados. Para elas, o parque traz a lembrança de família unida. “O Mutirama é uma volta ao passado e precisa ser tratado com essa importância. Minha mãe ia, eu fui e hoje levo meus sobrinhos. É um presente que passa de geração para geração”, diz.