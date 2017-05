Amigos e fãs enviam mensagens de apoio a Marcelo Rezende

Após o anúncio de que está com câncer no pâncreas e no fígado, o jornalista Marcelo Rezende tem recebido mensagens de amigos e fãs desejando força neste momento complicado da vida.

O apresentador está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde segunda-feira (8), quando passou mal. Já na terça-feira (9), ele foi submetido à primeira sessão de quimioterapia.

Rezende continua afastado do comando do programa Cidade Alerta, da Record TV, e é substituído por Luiz Bacci.

O nome de Marcelo ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Confira algumas mensagens de amigos e fãs:

Marcelo, força aí !!!! Tudo vai dar certo! 🙏🙏🙏❤️❤️❤️ @marcelorezende.oficial Uma publicação compartilhada por Fabíola Reipert (@fabiolareipert) em Mai 14, 2017 às 6:22 PDT

Juntos com você sempre! ❤️🙏🏻nós te amamos muito ❤️❤️❤️❤️ Uma publicação compartilhada por Luiz Bacci (@luizbacci) em Mai 14, 2017 às 5:27 PDT

Mais uma etapa de vitória na sua vida meu anjo!! Assim eu creio, Deus sempre presente em vc, és meu exemplo, te amo e admiro ainda mais!❤️🙏 @marcelorezende.oficial Uma publicação compartilhada por Fabiola Gadelha (@fabiolagadelhaoficial) em Mai 14, 2017 às 5:34 PDT

Nos momentos mais difíceis, a fé nos traz conforto e esperança. #ForçaMarceloRezende Uma publicação compartilhada por Renata Alves (@renataalves_oficial) em Mai 14, 2017 às 5:47 PDT

Impressionante a serenidade de #MarceloRezende para lidar com o câncer 👏 #domingoespetacular — Jonathan Pereira (@johnnypereira) 15 de maio de 2017

O homem que tem fé não tem medo, por que sabe que vai vencer. ~ #MarceloRezende ~ — João Victor Bersan (@victor_bersan) 15 de maio de 2017

Força e fé em Deus estamos torcendo por vc que td vai acabar bem #MarceloRezende — SIDNEY Felipe (@sidney201028) 15 de maio de 2017