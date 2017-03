Ambev nega que vídeo de pombos sendo triturados seja de fábrica de cerveja

Um vídeo inusitado tem circulado pelas redes sociais nos últimos dias. Trata-se de pombos que pousam em um depósito de cereais e, sem consiguir voar, são triturados junto com os grãos.

Segundo as informações divulgadas junto com o viral, as imagens se tratariam de uma fábrica de cervejas em São Paulo e foram associadas à Ambev, fabricante de bebidas nacional, entre elas, cerveja. A gravação vem acompanhada da mensagem: “Veja a moagem de grãos da Ambev… é puro malte”.

No entanto, a empresa desmentiu o caso. Por meio de uma nota, ela afirmou não ter relação alguma com o viral.

O vídeo foi feito em uma fábrica de pães na cidade de Kazan, na Rússia, em outubro no ano passado. Na época, várias reportagens estrangeiras foram feitas sobre o asssunto. "Este é mais um caso de notícia falsa viralizada nas redes sociais", disse a empresa.

Confira o vídeo: